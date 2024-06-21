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В Казани уже 19 человек заболели ботулизмом

Утром 21 июня 2024 года, было зарегистрировано 19 случаев

Катя Царева

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Количество жителей Татарстана, которые обратились за помощью к медикам с подозрением на ботулизм, выросло до 19. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по РТ.

Источник сообщил, что сегодня утром 21 июня 2024 года, было зарегистрировано 19 случаев заболевания ботулизмом после употребления опасного салата с консервированной фасолью.

В региональной пресс-службе СУ СК РФ заявили, что они возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечаю. требованиям безопасности.

Напомним, 20 июня в сотрудники Роспотребнадзора заявили о 18 случаях подозрения на опасное заболевание после употребления салата, 17 человек лежат в инфекционном отделении, а 1 человек отказался ложиться.

Ранее мы писали о том, что казанка не может нормально говорить и почти ничего не видит из-за ботулизма.
азанка не может нормально говорить и почти ничего не видит из-за ботулизма.

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