В Казани утром подожгли машину сотрудника военкомата
Mash Iptash
В 4 часа утра на улице Ботаническая соседи заметили горящий автомобиль и сразу вызвали пожарных. К счастью, в машине никого не оказалось, а рядом стоящие автомобили не пострадали.
Машина зарегистрирована на военный комиссариат Татарстана. По предварительной версии, неизвестный мужчина облил её зажигательной смесью.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане 7 марта водитель большегруза уснул и оказался в кювете.
Ведется расследование обстоятельств инцидента.
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