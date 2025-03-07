В Казани утром подожгли машину сотрудника военкомата

В 4 часа утра на улице Ботаническая соседи заметили горящий автомобиль и сразу вызвали пожарных. К счастью, в машине никого не оказалось, а рядом стоящие автомобили не пострадали.

Машина зарегистрирована на военный комиссариат Татарстана. По предварительной версии, неизвестный мужчина облил её зажигательной смесью.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 7 марта водитель большегруза уснул и оказался в кювете.

Ведется расследование обстоятельств инцидента.