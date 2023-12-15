За сутки в Татарстане задержано более 20 пьяных водителей

За сутки по всему Татарстану было задержано 24 пьяных водителя, 2-е из которых замечены за рулем в нетрезвом виде уже не первый раз.

В столице РТ и Нижнекамске было зафиксировано по 3 водителя, в Альметьевском и Бугульминском районах задержано по 4 автолюбителя.

Стоит напомнить, что за езду в нетрезвом виде полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и ограничение в управление транспортным средством на 1,5-2 года.

Отметим, что за прошлый год по вине нетрезвых водителей произошло порядка 40 аварий, впоследствии чего трое погибли, а более 50 граждан получили серьезные травмы.

Ранее в Набережных Челнах маршрутка загорелась вместе с пассажирами.