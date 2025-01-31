В Казани умер анестезиолог-реаниматолог РКБ Олег Анисимов
pixabay.com
В Казани скончался анестезиолог-реаниматолог Республиканской клинической больницы Олег Анисимов, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.
После завершения учебы на лечебном факультете КГМУ в 1989 году, он посвятил всю свою профессиональную карьеру развитию анестезиологии и реаниматологии в Татарстане.
Анисимов работал в научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии, а также в Республиканской клинической больнице. Он занимал должность ученого секретаря НИИЦТИО и возглавлял курс анестезиологии и реаниматологии на кафедре хирургических болезней КГМУ. Он был автором 64 научных работ, монографии и четырех патентов РФ.
Прощание с врачом пройдет сегодня в часовне на Арском кладбище.
Ранее мы писали о том, что 29 января простились с экс-главой Минэкологии Татарстана Борисом Петровым.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец