В Казани умер анестезиолог-реаниматолог РКБ Олег Анисимов

В Казани скончался анестезиолог-реаниматолог Республиканской клинической больницы Олег Анисимов, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

После завершения учебы на лечебном факультете КГМУ в 1989 году, он посвятил всю свою профессиональную карьеру развитию анестезиологии и реаниматологии в Татарстане.

Анисимов работал в научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии, а также в Республиканской клинической больнице. Он занимал должность ученого секретаря НИИЦТИО и возглавлял курс анестезиологии и реаниматологии на кафедре хирургических болезней КГМУ. Он был автором 64 научных работ, монографии и четырех патентов РФ.

Прощание с врачом пройдет сегодня в часовне на Арском кладбище.

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