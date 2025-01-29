29 января простятся с экс-главой Минэкологии Татарстана Борисом Петровым

Прощание с бывшим руководителем Приволжского управления Ростехнадзора и экс-министром экологии Татарстана Борисом Петровым пройдет 29 января в 11:00 в Театре имени Кариева (ранее – Дом офицеров). Об этом сообщили в Минэкологии республики.

Борис Петров ушел из жизни на 68-м году. С 2001 по 2005 годы он возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана, а затем, с 2005 по май 2020 года, руководил Приволжским управлением Ростехнадзора.

В марте 2021 года его задержали по обвинению в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей. По версии следствия, он умышленно затягивал выдачу разрешения на запуск оборудования на заводе Haier. Петров полностью признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке, а в итоге суд назначил ему штраф в 60 тысяч рублей. В последние годы он серьезно болел.