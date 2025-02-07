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В Казани уменьшилась средняя стоимость одного свидания

Сервис 2ГИС обновил индекс стоимости свидания

pixabay.com

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Сервис 2ГИС обновил индекс стоимости свидания. За год средний чек на романтический вечер увеличился на 9,4%, однако рост средней зарплаты на 18% позволил россиянам устраивать на одно свидание в месяц больше, чем год назад.

В Саратове средняя стоимость свидания составляет 5 488 рублей. На среднюю зарплату здесь можно позволить себе 14 романтических встреч — на две больше, чем в прошлом году. Интересно, что лишь в Казани стоимость свидания немного снизилась по сравнению с февралем прошлого года — на 1,5%. По данным 2ГИС, это связано с падением средней цены на букет цветов, которая уменьшилась на 12,8%.

Ранее мы писали о том, что хирурги в Казани провели уникальную операцию и спасли 75-летнюю пациентку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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