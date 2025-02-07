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Хирурги в Казани провели уникальную операцию и спасли 75-летнюю пациентку

Сложность состояния потребовала срочного вмешат...

Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ

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В Казани медики из 2 больниц объединили усилия и успешно провели сложнейшую операцию, благодаря которой удалось спасти пожилую пациентку. В команде врачей работали онкологи, кардиологи и сосудистые хирурги.

Первичное обследование в республиканском онкологическом диспансере имени Сигала выявило у женщины опухоль почки, распространившуюся с тромбом в нижнюю полую вену. Однако при дальнейшем обследовании перед госпитализацией выяснилось, что тромб уже достиг правого предсердия. Это создавало критическую угрозу — в любой момент он мог оторваться, что привело бы к мгновенной смерти.

Сложность состояния потребовала срочного вмешательства. После консультации с главным кардиологом Татарстана Зульфией Ким было принято решение провести комбинированную операцию в городской клинической больнице №7, задействовав специалистов сразу двух медучреждений.

Кардиохирурги провели вмешательство на сердце, онкологи удалили почку с опухолью, а затем хирурги извлекли тромб из нижней полой вены. Его размер оказался внушительным — до 20 сантиметров. Операция проводилась с применением аппарата искусственного кровообращения, что позволило минимизировать риски осложнений и максимально бережно провести процедуру.

Такие операции выполняются крайне редко. В Казани это лишь второй подобный случай — впервые её провели в 2017 году. Обычно пациентов с таким диагнозом направляют в специализированные центры Москвы или Санкт-Петербурга, но в данном случае транспортировка представляла смертельную опасность. Единственным шансом сохранить жизнь пациентке стала операция на месте.

На данный момент состояние женщины стабильно, она проходит восстановление. Об этом сообщили в телеграм-канале онкодиспансера.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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