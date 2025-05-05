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В Казани у «Ак Барс Арены» нашли тело мужчины в камышах

В Казани у «Ак Барс Арены» обнаружено тело мужч...

МЧС Татарстан

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В Казани у «Ак Барс Арены» обнаружено тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Сообщение о находке поступило на номер экстренной службы 112 накануне — звонивший рыбак рассказал, что заметил тело в камышах.

На место прибыли спасатели ЗПСО №2. В 10 метрах от берега они извлекли из воды тело мужчины в верхней одежде и обуви. Его передали сотрудникам полиции.

Личность погибшего и причины случившегося в настоящее время устанавливаются. По предварительной версии, мужчина мог упасть с берега в воду и не сумел выбраться.

Ранее стало известно, что на набережной Казанки установили забор у воды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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