В Казани теперь закрыт цех по производству полуфабрикатов из птицы

В Казани по требованию прокуратуры Московского района суд принял решение о закрытии цеха, занимавшегося производством полуфабрикатов из птицы на улице Восстания. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

Причиной запрета стали многочисленные нарушения, выявленные во время проверки. В частности, были зафиксированы 17 случаев несоблюдения требований пожарной безопасности, 13 нарушений санитарных норм и 7 — ветеринарного законодательства.

Кроме того, в прокуратуре уточнили, что на момент инспекции в цеху обнаружили просроченное мясо птицы, а лабораторные исследования выявили в продукции возбудитель листериоза.

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