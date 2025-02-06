В Казани осудили 3 студентов из Египта и Алжира, которые изнасиловали ребенка

Судебное разбирательство длилось почти год. В ходе слушаний выяснили, что 31 января 2023 года трое молодых людей совершили насилие над девочкой. По её словам, над неё издевались на протяжении нескольких часов. После того как её освободили, она вернулась домой и рассказала отцу о случившемся, который сразу уведомил полицию.

Подсудимые утверждали, что познакомились с девушкой в интернете, где она, по их словам, заявила, что ей 19 лет и согласилась на оказание платных интимных услуг. Тем не менее, после завершения услуги она сообщила, что ей всего 14 лет и начала шантажировать их, требуя доплаты.

В результате два студента были приговорены к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а третий получил срок на 3 месяца короче.