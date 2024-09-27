В Казани текст на вывеске Ozon написан на казахском языке вместо татарского

В Казани появилась довольно интересная вывеска у пункта выдачи заказов Ozon. Так, по ошибке специалисты написали текст на казахском языке вместо татарского, пишет «БИЗНЕС Online».

В маркетплейсе сообщили, что вывески для компании делают профессиональные переводчики. Однако в этот раз была допущена ошибка. На вывеске указано: «күн сайын», однако по татарски это должно выглядеть так: «көн саен». В компании рассказали, что ошибка будет исправлена в скором времени.

Ранее мы писали о том, что в некоторых телеграм-каналах сообщили, что житель Республики Татарстан на автомобиле Audi на высокой скорости столкнулся с большегрузом, который двигался по левой полосе. После столкновения переднюю часть легкового авто смяло.

Все случилось 25 сентября 2024 года, на автодороге М12 в Московской области.