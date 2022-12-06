В Казани суд выпустил из СИЗО предполагаемого главу ОПГ "Тукаевские" Гильмутдинова

В Казани из СИЗО выпущен Альфред Гильмутдинов, который является предполагаемым лидером ОПГ "Тукаевские". Такое решение, по данным "Бизнес Онлайн", принял Вахитовский районный суд. Гильмутдинов, он же Автор, отправлен под домашний арест.

Он находился в СИЗО с 2017 года, его обвиняли в серии вымогательств, создании преступного сообщества и ряде других преступлений. Всего в деле "Тукаевских" 73 эпизода и 30 подозреваемых фигурантов.

В СИЗО судьи оставили других подозреваемых в создании ОПГ - Наиля Шайхутдинова и Геннадия Кирилова.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане живодер расчленил бездомного пса и останки животного стащил в подвал.

