В Казани спасатели достали из ловушки застрявшего в заборе на Право-Булачной 11-летнего мальчика
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ
В Казани сотрудники МЧС смогли помочь 11-летнему мальчику, который застрял в заборе на улице Право-Булачной. Ребенок провалился на спуске к воде между решетками, его нога застряла и выбраться мальчик не мог.
Сотрудники МЧС освободили ногу мальчика. Помощь медиков, к счастью, ему не понадобилась.
Ранее ProKazan сообщал, что девочку при землетрясении в Турции спасли ее странные видения.