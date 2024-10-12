Международный аэропорт «Казань» временно закрыт

Международный аэропорт «Казань» временно приостановил прием и отправку авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 8:40 в субботу, 12 октября. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Это не первый случай временного закрытия аэропорта Казани. Ограничения вводились и ранее - 3 октября, 10 сентября и 28 августа. Тогда рейсы, направлявшиеся в столицу Татарстана, перенаправлялись на запасные аэродромы. В самом аэропорту с пассажирами работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами.