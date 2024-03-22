В Казани сегодня перекроют мост «Миллениум»

По мосту «Миллениум» частично ограничат движение. Согласно предупреждению пресс-службы мэрии Казани, сегодня ночью будет закрыто движение по мосту «Миллениум» в направлении улицы Вишневского. Ограничение будет действовать с 22:00 22 марта до 5:00 23 марта из-за проведения работ по установке специальной техники.



Напомним, что в текущем году начнется второй этап ремонта моста «Миллениум». Работы будут проводиться на участке от улицы Вишневского до улицы Фатыха Амирхана.

Ранее стало известно, что в Татарстане разработкой беспилотников займутся учащиеся образовательных учреждений.