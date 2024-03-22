В школах Казани ученики начнут проектировать беспилотники

В Татарстане планируется оснащение образовательных учреждений для работы над разработкой, производством и эксплуатацией беспилотных авиационных систем. Соответствующее решение было опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.





Например, в Казани должны будут оборудовать специализированные классы в лицеях №35, 83, а также гимназиях №6 и 179. В Зеленодольске внимание будет уделено лицеям №1, 14 и 18, гимназии №3, школе №4. Подобные изменения ожидаются также в городах Бугульма, Болгар, Усадах, Столбище, а также в Набережных Челнах и Лаишево.В общей сложности планируется внедрить 23 образовательные программы, включающие модули по созданию беспилотных летательных аппаратов. Эти программы будут охватывать не менее 560 учащихся, для которых уже готовятся 84 преподавателя. Окончательное оборудование обучающих площадок планируется завершить за месяц до открытия — к 1 июня.