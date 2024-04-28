В Казани платные парковки временно станут бесплатными
Pro Город
В Казани во время майских праздников муниципальные парковки, которые находятся вдоль улично-дорожной сети, будут работать бесплатно. Об этом сообщает официальный портал города Казань.
Оставить машины без взимания платы можно будет в следующие дни:
- с 28 по 30 апреля,
- 1, 4, 5, 9, 10, 11 и 12 мая.
Отметим, что муниципальные парковки работают бесплатно в выходные и праздничные дни. По будням оплата взимается с 8:00 до 19:00.
Ранее стало известно, что с 3 мая возобновляются авиарейсы из Казани в Барнаул.
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