В Казани с 9 декабря частично ограничат движение по улице Овражной

В региональной столице Республики Татарстан по ул. Овражной специалисты частично ограничат проезд для транспорта. Причина - монтаж газового провода до земельных участков.

В комитете внешнего благоустройства города рассказали, что в период с 9 по 22 декабря 2024 года, частично перекроют дорогу по улице Овражной около домов №1а и №2а.

Ранее мы писали о том, что в Казани некоторые автобусы перешли на бескондукторную оплату проезда. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В автобусах установлены валидаторы, которые расположены на поручнях в салоне. Для оплаты проезда необходимо приложить транспортную или банковскую карту к терминалу. Если вы хотите оплатить наличными, обратитесь к водителю. Стоит отметить, что в некоторых автобусах продолжают работать кондукторы, которые объясняют пассажирам, как оплачивать проезд самостоятельно.