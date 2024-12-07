Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани с 9 декабря частично ограничат движение по улице Овражной

Причина - монтаж газового провода до земельных ...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

В региональной столице Республики Татарстан по ул. Овражной специалисты частично ограничат проезд для транспорта. Причина - монтаж газового провода до земельных участков.

В комитете внешнего благоустройства города рассказали, что в период с 9 по 22 декабря 2024 года, частично перекроют дорогу по улице Овражной около домов №1а и №2а.

Ранее мы писали о том, что в Казани некоторые автобусы перешли на бескондукторную оплату проезда. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В автобусах установлены валидаторы, которые расположены на поручнях в салоне. Для оплаты проезда необходимо приложить транспортную или банковскую карту к терминалу. Если вы хотите оплатить наличными, обратитесь к водителю. Стоит отметить, что в некоторых автобусах продолжают работать кондукторы, которые объясняют пассажирам, как оплачивать проезд самостоятельно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани двое работников сорвались с высоты на стройке гостиницы у «Миллениума»

Новости Татарстана

день назад

10 декабря пройдет TgConf в Казани

как бороться с тараканами в квартире. причины их возникновения

Новости Казани

23 часа назад

В Казани будут бороться с излишествами в благоустройстве парков

Новости России

2 дня назад

ВТБ: к 2030 году российские производители лекарств займут 65% рынка

грузовой автоэлектрик с выездом москва в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидаются морозы и снег в ближайшие дни

Новости Казани

день назад

Казань погрузится в атмосферу Нового года уже в эту пятницу

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане подростка госпитализировали после ссоры в школе

Новости Татарстана

день назад

Трассу М-12 от Казани до Екатеринбурга сдадут позже установленного срока

Новости Татарстана

час назад

В Мензелинском районе 7 декабря произошло смертельное ДТП
Лонгриды
2 дня назад

Эксперты высказались о том, какие символы Казани лучше изобразить на новой купюре

Центробанк предложил новые варианты символов Ка...

Новости Казани

38 минут назад

В Казани с 9 декабря частично ограничат движение по улице Овражной

Новости России

день назад

билайн, Everland и Альянс по защите детей в цифровой среде запустили онлайн-марафон для незрячих детей по работе с офисными приложениями

Новости Татарстана

43 минуты назад

Суд снизил сумму ущерба по делу бывшего главы Татфондбанка Мусина до 8,7 млрд

Новости Казани

3 часа назад

27-летняя казанская теннисистка Кудерметова выступит на Australian Open 2025
Суд приостановил дело о взыскании с экс-главы 2...
Новости Казани
3 часа назад

Суд приостановил дело о взыскании с экс-главы 2 районов Казани 308 млн рублей

Новости Казани

20 часов назад

В Казани храм-памятник соединят с берегом пешеходным мостом

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане выделят 25,7 млрд рублей на поддержку в покупке жилья в 2025 году

Новости Казани

21 час назад

Власти Казани утвердили график бесплатных парковок на 2025 год
ВТБ: в течение пяти лет рынок электронной комме...
Новости России
4 дня назад

ВТБ: в течение пяти лет рынок электронной коммерции вырастет в пять раз