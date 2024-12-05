В Казани автобусы №72 и №75 перешли на бескондукторную оплату проезда

В Казани начали внедрять бескондукторную систему оплаты проезда. Об этом соощает пресс-служба городской мэрии.

На автобусных маршрутах №72 и №75 теперь можно оплатить проезд по-новому. Это связано с небольшим количеством пассажиров.

В автобусах установлены валидаторы, которые расположены на поручнях в салоне. Для оплаты проезда необходимо приложить транспортную или банковскую карту к терминалу. Если вы хотите оплатить наличными, обратитесь к водителю.

Оплатить проезд нужно в течение одной остановки.

Стоит отметить, что в некоторых автобусах продолжают работать кондукторы, которые объясняют пассажирам, как оплачивать проезд самостоятельно. В других транспортных средствах работает система автоматического информирования, которая рассказывает о новой системе оплаты проезда. Кроме того, в некоторых автобусах можно найти брошюры с подробной инструкцией.

Напомним, что в летний период на работу без кондукторов были переведены все 244 единицы электрического транспорта. Это позволило частично решить проблему дефицита персонала.