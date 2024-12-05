В Казани автобусы №72 и №75 перешли на бескондукторную оплату проезда
Марат Мугинов
В Казани начали внедрять бескондукторную систему оплаты проезда. Об этом соощает пресс-служба городской мэрии.
На автобусных маршрутах №72 и №75 теперь можно оплатить проезд по-новому. Это связано с небольшим количеством пассажиров.
В автобусах установлены валидаторы, которые расположены на поручнях в салоне. Для оплаты проезда необходимо приложить транспортную или банковскую карту к терминалу. Если вы хотите оплатить наличными, обратитесь к водителю.
Оплатить проезд нужно в течение одной остановки.
Стоит отметить, что в некоторых автобусах продолжают работать кондукторы, которые объясняют пассажирам, как оплачивать проезд самостоятельно. В других транспортных средствах работает система автоматического информирования, которая рассказывает о новой системе оплаты проезда. Кроме того, в некоторых автобусах можно найти брошюры с подробной инструкцией.
Напомним, что в летний период на работу без кондукторов были переведены все 244 единицы электрического транспорта. Это позволило частично решить проблему дефицита персонала.
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