В Казани с 2024 году построили дороги по площади больше, чем все Монако

В текущем году власти региональной столицы Татарстана потратили на дороги и дворы больше 31 миллиарда рублей. Об этом сообщил замруководителя исполнительного комитета Игорь Куляжев.

Более 17 миллиардов рублей пошло на возведение дорог. На ремонт - 10,4 млрд руб.. Еще почти 4 миллиарда пошло на программу «Наш двор».

Куляжев сообщил, что площадь ремонта и строительства - больше 2,4 млн кв. м. Такую территорию занимают 340 футбольных полей. Кроме того, эта площадь более больше, чем страна Монако.

Так, в регионе было сделано Горьковское шоссе, прошло расширение ул. Фаттаха, возведение 2-го этапа Вознесенского тракта и капитальный ремонт «Миллениума».

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