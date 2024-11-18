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В Казани с 2024 году построили дороги по площади больше, чем все Монако

Более 17 миллиардов рублей пошло на возведение ...

pixabay

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В текущем году власти региональной столицы Татарстана потратили на дороги и дворы больше 31 миллиарда рублей. Об этом сообщил замруководителя исполнительного комитета Игорь Куляжев.

Более 17 миллиардов рублей пошло на возведение дорог. На ремонт - 10,4 млрд руб.. Еще почти 4 миллиарда пошло на программу «Наш двор».

Куляжев сообщил, что площадь ремонта и строительства - больше 2,4 млн кв. м. Такую территорию занимают 340 футбольных полей. Кроме того, эта площадь более больше, чем страна Монако.

Так, в регионе было сделано Горьковское шоссе, прошло расширение ул. Фаттаха, возведение 2-го этапа Вознесенского тракта и капитальный ремонт «Миллениума».

Ранее мы писали о том, что опубликован райдер Григория Лепса перед концертом в Казани 18 ноября. В гримерке обязаны быть 3 сырых яйца.....

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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