Опубликован райдер Григория Лепса перед концертом в Казани 18 ноября
Дмитрий Рихтер/Википедия
В регионально столице РТ 18 ноября 2024 года выступит Григорий Лепс.
До города артист планирует добраться на поезде, если его поместят в вагон повышенным комфортом и время в дороге составит не больше 12 часов, иначе артисту придется приобрести билеты на самолет в бизнес-класс или взять частное воздушное судно.
Встречать Григория должны на машинах Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes или BMW. Жить певец планирует лишь в 5-звездочном люксе.
В гримерке обязаны быть 3 сырых яйца (вероятно для смягчения горла перед концертом), хорошая туалетная бумага, белое и красное сухие вина, а также 12-летний виски. Помимо этого, в месте, где будет выступать Лепс, должны быть 6-8 работников службы безопасности.
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