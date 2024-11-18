Опубликован райдер Григория Лепса перед концертом в Казани 18 ноября

В регионально столице РТ 18 ноября 2024 года выступит Григорий Лепс.

До города артист планирует добраться на поезде, если его поместят в вагон повышенным комфортом и время в дороге составит не больше 12 часов, иначе артисту придется приобрести билеты на самолет в бизнес-класс или взять частное воздушное судно.

Встречать Григория должны на машинах Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes или BMW. Жить певец планирует лишь в 5-звездочном люксе.

В гримерке обязаны быть 3 сырых яйца (вероятно для смягчения горла перед концертом), хорошая туалетная бумага, белое и красное сухие вина, а также 12-летний виски. Помимо этого, в месте, где будет выступать Лепс, должны быть 6-8 работников службы безопасности.

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