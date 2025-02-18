В Казани с 17 февраля временно отменили плату за проезд по Вознесенскому тракту
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С 17 февраля движение по платному участку Вознесенского тракта в Казани временно стало бесплатным. Об этом сообщили на официальном сайте трассы.
Согласно опубликованной информации, с 17:00 17 февраля 2025 года оплату за проезд на данном участке временно отменили, и теперь автомобилисты могут передвигаться без платы.
Не так давно стало известно, что правительство России направило дополнительные 10 млрд рублей на ускорение строительства Вознесенского тракта в Татарстане.
Ранее мы писали о том, что Петербург бесплатно передаст Казани трамвай.
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