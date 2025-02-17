Петербург бесплатно передаст Казани трамвай

В Казань передадут бывший в эксплуатации трехсекционный трамвай «Белкоммунмаш» 843. Ранее этот вагон с 2012 года использовался в петербургском ГУП «Горэлектротранспорт». Об этом на совещании в исполкоме сообщил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Стоимость нового такого трамвая превышает 165 миллионов рублей. В настоящее время оформляется договор передачи, а также ведутся торги на организацию доставки. После ремонта и технического обслуживания вагон выйдет на маршрут.

Кроме того, для восстановления кабельных линий и тяговых подстанций требуется финансирование в размере 6 миллиардов рублей. На данный момент 53% трамвайных путей из 132 километров имеют предельный износ.