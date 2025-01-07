В Казани с 13 января откроются пункты сбора елок для переработки

С 13 по 31 января 2025 года, в региональной столице Республики Татарстан состоится кампания «Елки-палки», в рамках которой во всех районах Казани будут организованы пункты сбора хвойных деревьев, пишет управляющая компания «ПЖКХ». Собранные елки направят на переработку. В минувшем году жители города сдали больше 2,5 тысячи новогодних деревьев.

Пункты приема размещены по следующим адресам:

Ранее мы писали о том, что в этом году аэропорт Нальчика может ввести рейсы в региональную столицу Татарстана и увеличить частоту полетов в Санкт-Петербург.

Все необходимые соглашения уже подписаны.