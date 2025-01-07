Из Нальчика в Казань планируют запустить новый рейс
Екатерина Елисеева
В этом году аэропорт Нальчика может ввести рейсы в региональную столицу Татарстана и увеличить частоту полетов в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС Минтранспорта Кабардино-Балкарии Аслан Дышеков, уточняя, что в текущем году на субсидирование авиасообщения выделено 57 миллионов руб..
По словам министра, эти средства позволят наладить новые направления в Казань и добавить ещё один рейс в Петербург. В настоящее время между Нальчиком и Северной столицей выполняются рейсы, но не ежедневно. Он также подчеркнул, что все необходимые соглашения уже подписаны и упомянул о действующем рейсе из Нальчика в Сочи.
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