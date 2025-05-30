Сотрудники Роспотребнадзора временно закрыли 10 кафе из-за нарушений в Казани

Сотрудники Роспотребнадзора по РТ в апреле и мае провели проверки нескольких кафе в Казани, которые начали работу без уведомления контролирующих органов. Как сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе ведомства, в ходе проверок выявили серьёзные нарушения санитарных требований, что стало основанием для временного закрытия 10 заведений по решению суда.

В общей сложности в суды было направлено 11 административных дел. По десяти из них уже приняты решения о приостановке деятельности.

Кроме того, кафе «Шаурма» на улице Социалистическая, 8 получило штраф в размере 10 тысяч рублей.

Среди выявленных нарушений — плохая санитарная обработка помещений, отсутствие необходимых моющих средств, отсутствие медицинских книжек у персонала, неправильное хранение продуктов, отсутствие дезинсекционных мероприятий и недостаточный контроль качества приготовления блюд.