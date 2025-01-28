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В Казани с 1 февраля подорожают услуги по погребению

Сейчас минимальная стоимость таких услуг состав...

Екатерина Елисеева

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В Казани планируется повышение стоимости услуг по погребению. В настоящий момент соответствующий проект находится на этапе антикоррупционной экспертизы.

Сейчас минимальная стоимость таких услуг составляет 8370 рублей. Однако с 1 февраля она может увеличиться до 9165 рублей. В эту сумму включены оформление документов, предоставление и доставка вещей, включая гроб (2988 рублей), транспортировка тела на кладбище (2054 рубля), а также рытье могилы и захоронение (4122 рубля).

Отмечается, что стоимость одинаковая как для погребения в гробу, так и для захоронения с облачением. Таким образом, услуги подорожают на 795 рублей.

Ранее мы писали о том, что в Казани могут дисквалифицировать директора одной из УК города.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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