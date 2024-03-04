В Казани родители просят кормить школьников пельменями и фунчозой

Руководитель городского Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина сообщила, что в Казани родители просят обогащать рацион своих детей более разнообразными блюдами, включая блины и пельмени.

Департамент ответственен за питание 169 тысяч школьников города, из которых 79 тысяч учащихся начальных классов получают бесплатное горячее питание. Льготная категория включает 18% старшеклассников, чьи обеды оплачиваются из муниципального бюджета.

Мухамедшина подчеркнула, что помимо традиционных запросов, от родителей поступают и экзотические предложения, такие как добавление в рацион хурмы, каши со свежими ягодами, мороженого, салата из фунчозы и жареной рыбы.

Ранее, в Казани был назначен руководитель нового центра городской трансформации.