Новости Казани
· Артем Акчурин

В Казани был назначен руководитель нового центра городской трансформации

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На утреннем совещании мэр столицы РТ Ильсур Метшин объявил о назначении Дмитрия Кремлева, на пост руководителя созданного центра городской трансформации Казани.

По словам мэра, новая должность позволит Кремлеву продолжить работу по цифровизации города, располагая новыми возможностями и профессиональной командой.

Ильшат Салимзянов, ранее возглавлявший дирекцию по конкурентной политике и закупкам в Казани, был назначен новым начальником управления информационных технологий и связи.

В прошлом году его усилия позволили сэкономить значительные суммы на муниципальных закупках, закупках унитарных предприятий и акционерных обществ, достигнув экономии в размере 1,6 млрд рублей.

Ранее, стало известно, что спикер мажалиса Казахстана встретится с Миннихановым и Мухаметшиным в Казани.

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