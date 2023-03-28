В Казани решено отреставрировать здание главного почтамта на Кремлевской

В Казани принято решение о проведении раставрационных работ в здании главного почтамта, построенном в 1913 году. На реставрацию объекта культурного наследия на улице Кремлевской планируется выделить 121 миллион рублей, об этом говорится в документации, размещенной на портале государственных закупок.

Планируется, что в старинном здании усилят фундамент, заменят старые коммуникации, выполнят косметический ремонт и приведут в порядок фасад здания.

Ранее мы сообщали, что в центре Казани в историческом особняке устроят апарт-отель.