В Казани Renault насмерть сбил лежащего мужчину

В четверг, 22 ноября 2024 года, в региональной столице Республике Татарстан водитель машины Renault, по предварительной информации, наехал на лежащего на дороге мужчину. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Татарстана.

Как итог, пешеход умер в карете скорой медицинской помощи.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Сотрудники Государственной автомобильной инспекция призывают людей соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что в Казани массовая драка иностранцев началась после возмущения иранца.

Выяснилось, что большое количество студентов находилось в очереди к отделу по вопросам миграции, который располагается в 5-этажном доме. У молодого человека из Ирина появились вопросы. Через некоторое время разозленного мигранта и его приятеля задержали сотрудники полиции. Подробнее.