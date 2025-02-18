Массовая авария 18 февраля парализовала движение на улице Губкина в Казани

На перекрёстке улицы Губкина и проспекта Победы произошло крупное ДТП. Очевидцы сообщают, что столкнулись три автомобиля, при этом одну из легковушек буквально разнесло на части. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

На место происшествия уже прибыла скорая помощь. Движение на этом участке полностью заблокировано.

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