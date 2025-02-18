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Массовая авария 18 февраля парализовала движение на улице Губкина в Казани

На место происшествия уже прибыла скорая помощь

Катя Царева

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На перекрёстке улицы Губкина и проспекта Победы произошло крупное ДТП. Очевидцы сообщают, что столкнулись три автомобиля, при этом одну из легковушек буквально разнесло на части. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

На место происшествия уже прибыла скорая помощь. Движение на этом участке полностью заблокировано.

Ранее мы писали о том, что Гострудинспекция Татарстана назвала самые травмоопасные отрасли в 2024 году.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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