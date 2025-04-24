Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани пройдет фестиваль «Новая волна — 2025»

Идея создания конкурса принадлежит Крутому и ла...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в этом году пройдет не в Сочи, а в Казани. Фестиваль, который ежегодно организует народный артист России и композитор Игорь Крутой, состоится в августе, сообщают источники «БИЗНЕС Online». Ожидается, что официальное объявление будет сделано сегодня после встречи Крутого с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Идея создания конкурса принадлежит Крутому и латвийскому композитору Раймонду Паулсу. Первый «Новой волны» состоялся в 2002 году на курорте Юрмала в Латвии, где победу одержал российский поп-дуэт Smash!.

16+.

Ранее мы писали о том, что в Казани экипаж автобуса №18 помог пассажиру потерявшему сознание.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Штрафы за шашлыки: как избежать проблем с пожарной безопасностью в майские праздники

Новости Казани

день назад

Задержан экс-начальник отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Закиров

уничтожение неприятного запаха

Новости Татарстана

день назад

Глава Елабужского района заявил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Для тех, кто в теме: рассказываем, где в Казани мужчинам прокачать стиль и карьеру

ремонт окон в санкт петербурге в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах раздетая девушка устроила фотосессию на переходе

Новости Татарстана

день назад

Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге

Новости Татарстана

2 часа назад

Колония грозит врачу из Татарстана за выдачу справки сбившему ребёнка эпилептику

Новости Татарстана

день назад

Сливочное масло «Очень важная корова» признали одним из лучших в РТ
Новости Казани
час назад

В Казани пройдет фестиваль «Новая волна — 2025»

Идея создания конкурса принадлежит Крутому и ла...

Не у нас

час назад

WhatsApp ввел новые ограничения для защиты личных переписок

Не у нас

час назад

ВОЗ: вспышки кори и менингита угрожают миллионам людей

Не у нас

час назад

Эксперт Добровольская поведала об обычаях на «Пасху мертвых»

Не у нас

час назад

Под Новой Зеландией нашли затопленный материк: новая гипотеза прошла проверку
В Арском районе водитель ГАЗа насмерть сбил вел...
Новости Татарстана
13 минут назад

В Арском районе водитель ГАЗа насмерть сбил велосипедистку

Не у нас

час назад

Ученые из Дании нашли свидетельства реального Рагнарека

Не у нас

час назад

Ученые назвали 3 существа, которые переживут конец света

Не у нас

3 часа назад

Специалисты рассказали, стоит ли сейчас покупать машину
Когда трагедия сталкивается с деловыми стандарт...
Интересное в Казани
4 дня назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани