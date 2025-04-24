В Казани пройдет фестиваль «Новая волна — 2025»

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в этом году пройдет не в Сочи, а в Казани. Фестиваль, который ежегодно организует народный артист России и композитор Игорь Крутой, состоится в августе, сообщают источники «БИЗНЕС Online». Ожидается, что официальное объявление будет сделано сегодня после встречи Крутого с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Идея создания конкурса принадлежит Крутому и латвийскому композитору Раймонду Паулсу. Первый «Новой волны» состоялся в 2002 году на курорте Юрмала в Латвии, где победу одержал российский поп-дуэт Smash!.

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