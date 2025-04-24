В Казани экипаж автобуса №18 помог пассажиру потерявшему сознание

Утром, возле остановки Маршала Чуйкова, у одного из пассажиров автобуса №18 произошел эпилептический припадок. Кондуктор Азамат быстро среагировал и оказал первую помощь, следя за состоянием языка пострадавшего. Водитель Бахадыр незамедлительно вызвал скорую помощь. Видео.

Кроме того, команда автобуса помогла перенести мужчину в прибывшую машину скорой помощи, что было отмечено медиками, пишет KazanFirst.

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