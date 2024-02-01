В Казани проезд по Вознесенскому тракту будет платным

Проезд по Вознесенскому тракту в Казани будет сделан платным. Сообщает глава Татарстана Рустам Минниханов. Он заявил, что трасса станет платной после окончания второго этапа строительства. Движение по первому этапу Вознесенского тракта от улицы Гвардейской до проспекта Победы было запущено в октябре прошлого года. Стоимость этого участка обошлась в 13,4 млрд рублей, а готовность второго этапа на данный момент составляет 30%. Бюджет на 2024 год пока не был утвержден.

Также было отмечено, что Вознесенский тракт является частно-государственным проектом. Минниханов подчеркнул, что в Казани идет активная работа по развитию дорожной инфраструктуры, особенно по Вознесенскому шоссе-2 и Горьковскому шоссе. Он подчеркнул, что Вознесенскую трассу необходимо завершить, поскольку это также частно-государственный проект, и она будет сделана платной.

Ранее, муниципалитетам региона было вручено 40 новых пассажирских автобусов.