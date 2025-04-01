Новости Казани
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В Казани приостановлено движение троллейбусов №13 и трамваев №1 и 6

Аварийные службы предприятия сейчас работают на...

МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"

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Из-за повреждения контактной сети крупногабаритным транспортом под мостами Воровского, временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №13 и трамвайных маршрутов №1 и 6. Об этом рассказали в телеграм-канале "МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"".

Аварийные службы предприятия уже работают на месте.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане был осужден водитель за ДТП, в котором погиб его друг.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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