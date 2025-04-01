В Казани приостановлено движение троллейбусов №13 и трамваев №1 и 6

Из-за повреждения контактной сети крупногабаритным транспортом под мостами Воровского, временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №13 и трамвайных маршрутов №1 и 6. Об этом рассказали в телеграм-канале "МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"".

Аварийные службы предприятия уже работают на месте.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане был осужден водитель за ДТП, в котором погиб его друг.