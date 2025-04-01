В Казани приостановлено движение троллейбусов №13 и трамваев №1 и 6
МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"
Из-за повреждения контактной сети крупногабаритным транспортом под мостами Воровского, временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №13 и трамвайных маршрутов №1 и 6. Об этом рассказали в телеграм-канале "МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"".
Аварийные службы предприятия уже работают на месте.
Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.
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