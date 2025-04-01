В Казани произошло смертельное ДТП

Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Казани, признанного виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Суд квалифицировал действия мужчины по части 3 статьи 264 УК РФ.

Согласно материалам дела, 11 мая 2024 года водитель, управляя автомобилем MAZDA 3, двигался с пассажирами по дороге А-295 «Йошкар-Ола-Зеленодольск» на территории Зеленодольского района. Из-за неправильно выбранной скорости на мокрой дороге он не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет, перевернулась и врезалась в дерево.

Один из пассажиров, являвшийся другом водителя, получил смертельные травмы.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил водителю 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком такого же срока, а также лишил его права управлять транспортными средствами на 2 года. Приговор ещё не вступил в законную силу.