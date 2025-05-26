В Казани приостановлено движение троллейбусов №1 и 2

В МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС" рассказали, что из-за повреждения контактной сети троллейбуса, вызванного автокраном на перекрёстке улиц Декабристов и Чистопольская, движение троллейбусов по маршрутам №1 и №2 было приостановлено. В данный момент ведутся ремонтные работы по восстановлению контактной сети. О возобновлении движения пассажиров проинформируют дополнительно. Пассажирам приносили извинения за временные неудобства.

Ранее мы писали о том, что на Назарбаева на дорогу вывалились огромные трубы.