В Казани приостановлено движение троллейбусов №1 и 2
Катя Царева
В МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС" рассказали, что из-за повреждения контактной сети троллейбуса, вызванного автокраном на перекрёстке улиц Декабристов и Чистопольская, движение троллейбусов по маршрутам №1 и №2 было приостановлено. В данный момент ведутся ремонтные работы по восстановлению контактной сети. О возобновлении движения пассажиров проинформируют дополнительно. Пассажирам приносили извинения за временные неудобства.
Ранее мы писали о том, что на Назарбаева на дорогу вывалились огромные трубы.
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