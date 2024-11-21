В Казани при пожаре на Чуйкова спасли 7-летнего ребенка

Возгорание в доме на улице Чуйкова, 7 в региональной столице Татарстана тушили 14 спасателей и 4 единицы спецтехники. Известно, что все случилось в 2-комнатной квартире на 5 этаже.

При помощью специальной маски сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций вывели на свежий воздух 58-летнюю женщину и 5-летнего ребенка. Местная жительница попала в РКБ, а несовершеннолетний в ДРКБ. На месте вспыхнула мебель на площади 1,5 квадратных метра.

Причина возгорания пока неизвестна. Вероятно, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане на трассе М-7 20 ноября случилось смертельное дорожное происшествие.

Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Республики Татарстан.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.