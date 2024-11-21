В Казани при пожаре на Чуйкова спасли 7-летнего ребенка
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Возгорание в доме на улице Чуйкова, 7 в региональной столице Татарстана тушили 14 спасателей и 4 единицы спецтехники. Известно, что все случилось в 2-комнатной квартире на 5 этаже.
При помощью специальной маски сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций вывели на свежий воздух 58-летнюю женщину и 5-летнего ребенка. Местная жительница попала в РКБ, а несовершеннолетний в ДРКБ. На месте вспыхнула мебель на площади 1,5 квадратных метра.
Причина возгорания пока неизвестна. Вероятно, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане на трассе М-7 20 ноября случилось смертельное дорожное происшествие.
Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции Республики Татарстан.
Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
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