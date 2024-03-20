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· Артем Акчурин

В Казани при капремонте украли 400 тысяч рублей

В Казани при капремонте украли 400 тысяч рублей

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В Казани начато уголовное дело в отношении неизвестных лиц по обвинению в мошенничестве в связи с капитальным ремонтом дома на улице Мира. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Надзорное ведомство обратило внимание на соблюдение законодательства при реализации региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, в рамках которой проводились работы по замене кровли и утеплению фасада.


По результатам проверки было установлено, что определенные работы фактически не выполнялись, а другие были необоснованно переоценены. Это привело к завышению сметы на 400 тысяч рублей.

Прокуратура выступила с требованием о возбуждении уголовных дел, а расследование этого случая находится под контролем.

Напомним, что предпринимательница из Казани обманула более 40 покупателей на 250 тысяч.

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