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· Артем Акчурин

Предпринимательница из Казани обманула более 40 покупателей на 250 тысяч

Предпринимательница из Казани обманула более 40 покупателей на 250 тысяч

rg.ru

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Расследование уголовного дела в отношении 32-летней предпринимательницы из Казани завершено. Ее обвиняют в мошенничестве по 42 заявлениям от жителей региона.

По информации следствия, женщина через социальные сети вела торговлю рыбой и морепродуктами. В основном к ней за продуктами обращались ее постоянные клиенты. Однако с июня 2022 по январь 2023 года девушка перестала поставлять продукты и отвечать на обращения заказчиков. По ее словам, причиной стали сложности с поставщиками.

Ущерб, причиненный действиями обвиняемой, оценивается примерно в 250 тысяч рублей. Покупатели получили компенсацию только после завершения уголовного расследования. Дело передано в Приволжский районный суд города Казани для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, ранее глава исполкома Нижнекамска уволился по собственному желанию.

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