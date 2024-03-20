Предпринимательница из Казани обманула более 40 покупателей на 250 тысяч

Расследование уголовного дела в отношении 32-летней предпринимательницы из Казани завершено. Ее обвиняют в мошенничестве по 42 заявлениям от жителей региона.





По информации следствия, женщина через социальные сети вела торговлю рыбой и морепродуктами. В основном к ней за продуктами обращались ее постоянные клиенты. Однако с июня 2022 по январь 2023 года девушка перестала поставлять продукты и отвечать на обращения заказчиков. По ее словам, причиной стали сложности с поставщиками.Ущерб, причиненный действиями обвиняемой, оценивается примерно в 250 тысяч рублей. Покупатели получили компенсацию только после завершения уголовного расследования. Дело передано в Приволжский районный суд города Казани для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, ранее глава исполкома Нижнекамска уволился по собственному желанию.