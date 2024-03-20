Предпринимательница из Казани обманула более 40 покупателей на 250 тысяч
rg.ru
Расследование уголовного дела в отношении 32-летней предпринимательницы из Казани завершено. Ее обвиняют в мошенничестве по 42 заявлениям от жителей региона.
Ущерб, причиненный действиями обвиняемой, оценивается примерно в 250 тысяч рублей. Покупатели получили компенсацию только после завершения уголовного расследования. Дело передано в Приволжский районный суд города Казани для дальнейшего рассмотрения.
Напомним, ранее глава исполкома Нижнекамска уволился по собственному желанию.
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