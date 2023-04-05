В Казани представлена разработка, которая поможет выяснять опасный вид рака на самой ранней стадии

В Казани представили революционную разработку, которая поможет медикам находить колоректальный рак на самых ранних стадиях, когда прогноз на лечение более благоприятный. Этот вид рака - один из самых коварных, поскольку долгое время может оставаться незамеченным и бессимптомным.

Онкологи ранее считали, что коварный рак толстой кишки выявить рано невозможно, а потому он фактически тихо убивает. Однако разработка казанских специалистов поможет изменить все.

В столице Татарстана разработали программу скрининга этой формы онкологии. Разработка относится к инновационным.

"Это практически в 85-90 %% гарантирует пациенту излечение от такого страшного недуга", — заявил заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

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