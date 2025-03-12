В Казани повреждена контактная сеть: движение троллейбусов приостановлено

На пересечении улиц Кулахметова и Фрунзе произошло повреждение контактной сети, затронувшее опору. В результате движение троллейбусного маршрута №1 временно остановлено. Пострадавших нет. Об этом рассказали в МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС".

Аварийные службы уже работают на месте. Горожан просят учитывать изменения в маршрутах и заранее планировать поездки. Приносим извинения за возможные неудобства.

Ранее мы писали о том, что жители Татарстана подписали письмо против закрытия магазинов «Светофор».