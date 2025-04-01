В Казани после застолья умер человек
Екатерина Елисеева
Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту преступления, подпадающего под ч. 4 ст. 111 УК РФ.
По версии следствия, 27 марта 2025 года, в одной из квартир дома № 4 на улице Дежнева в Казани, во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры 46-летний хозяин квартиры умышленно нанес своему гостю несколько ударов кулаками по голове и грудной клетке. От полученных травм потерпевший скончался через непродолжительное время.
Подозреваемый был задержан и полностью признал свою вину. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане был осужден водитель за ДТП, в котором погиб его друг.
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