В Казани после сдачи биометрии можно получить кешбэк на проезд в метро
МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"
Россельхозбанк внедрил в метро Казани оплату по биометрии через «СБПэй». Зарегистрированные пользователи смогут получать кешбэк 15 рублей с каждой поездки в течение 2025 года.
Система оплаты по лицу заработает на всех станциях метро до конца года. Для подключения нужно пройти регистрацию в Единой биометрической системе и привязать банковский счет в «СБПэй». Оформить услугу можно в отделениях Россельхозбанка.
При входе пассажир смотрит в камеру терминала, после чего списывается стоимость проезда, а в течение минуты возвращается 15 рублей.
Кешбэк действует до конца 2025 года. В будущем технология позволит оплачивать покупки и проезд в других городах.
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