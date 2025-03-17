В Казани после сдачи биометрии можно получить кешбэк на проезд в метро

Россельхозбанк внедрил в метро Казани оплату по биометрии через «СБПэй». Зарегистрированные пользователи смогут получать кешбэк 15 рублей с каждой поездки в течение 2025 года.

Система оплаты по лицу заработает на всех станциях метро до конца года. Для подключения нужно пройти регистрацию в Единой биометрической системе и привязать банковский счет в «СБПэй». Оформить услугу можно в отделениях Россельхозбанка.

При входе пассажир смотрит в камеру терминала, после чего списывается стоимость проезда, а в течение минуты возвращается 15 рублей.

Кешбэк действует до конца 2025 года. В будущем технология позволит оплачивать покупки и проезд в других городах.

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