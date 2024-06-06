В Казани поножовщина, потерпешего увезли в больницу

Мужчина с возлюбленной был в гостях у своего 45-летнего приятеля. Сперва все спокойно распивали алкоголь, однако внезапно владелец квартиры 2 раза ударил 37-летнего друга ножом по рукам.

Окровавленный потерпевший с дамой вышли в подъезд, где их заметили прохожие, которые оказали помощь до приезда полиции и скорой.

Потерпевшего увезли в больницу с сильной кровопотерей, а агрессора арестовали, пишет "Вечерняя Казань".

Ранее мы писали о том, что в аварии под Казанью пострадали 3 взрослых и 2-летний ребенок.