В Казани подросток пытался поджечь административный корпус порохового завода
pixabay.com
В Казани произошла попытка поджога административного здания порохового завода.
Неизвестный в маскировке бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону строения и скрылся. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.
По предварительным данным, камеры зафиксировали подростка около 15 лет, лицо которого было закрыто шарфом. Полиция занимается его поисками.
Ранее мы писали о том, что в Казани 22 января игрок умер во время хоккейного матча.
Медики прибыли на место происшествия через несколько минут, однако спасти мужчину не удалось – была констатирована его смерть.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец