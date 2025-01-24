В Казани подросток пытался поджечь административный корпус порохового завода

В Казани произошла попытка поджога административного здания порохового завода.

Неизвестный в маскировке бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону строения и скрылся. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

По предварительным данным, камеры зафиксировали подростка около 15 лет, лицо которого было закрыто шарфом. Полиция занимается его поисками.

Ранее мы писали о том, что в Казани 22 января игрок умер во время хоккейного матча.

Медики прибыли на место происшествия через несколько минут, однако спасти мужчину не удалось – была констатирована его смерть.