В Казани подорожала средняя стоимость блинного набора

Набор ингредиентов для приготовления блинов в среднем увеличился в цене на 9%. В Казани набор теперь стоит 141 рубль. Об этом информирует «Газета.ру», со ссылкой на «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».



В феврале 2024 года цена на набор продуктов для приготовления блинов по традиционному рецепту в России возросла до 147 рублей, что превышает на 9% цену за этот же комплект в феврале 2023 года.



В расчеты расходов включили: пол литра молока, 2 яйца, 1 стакан пшеничной муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, 1 столовая ложка сахара, и 1/2 чайной ложки соли.В Москве стоимость блинного набора составляет 185 рублей, в Санкт-Петербурге — 153 рубля, в Краснодаре — 152 рубля, в Новосибирске — 181 рубль. Больше всего выросли цены на яйца.

Напомним, ранее из-за масленицы на подъезде к Свияжску растянулась пробка на 4 километра.