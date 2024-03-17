На подъезде к Свияжску растянулась пробка на 4 километра

На трассе ведущей к Свияжску образовалась массовая пробка. Сообщается, что некоторые водители оставили свои автомобили прямо на обочине трассы. Общая протяженность пробки достигала 4-х километров. В обратную сторону чуть меньше 2-х.





Предполагается, что задержка движения связана с празднованием Масленицы.

Сегодня, 17 марта, на Успенской площади на острове-граде Свияжске проходят торжества. Гостям предлагают выступления вокалистов ансамблей «Матрешки» и «Красная горка», мастер-классы, ярмарку, тир, а также шествие чучела Масленицы.



Примечательно, что в прошлом году подобная проблема наблюдалась в районе Горьковского шоссе и улицы Залесной, когда празднование проходило в Лесопарковой зоне озера Лебяжье.