В Казани задержали школьницу, которая планировала стрельбу в мечети

В Казани была задержана 14-летняя школьница по подозрению в угрозах организации массового убийства после конфликта с одноклассниками. Об этом информируют в Telegram-канале Mash.



По сообщению канала, девушка из девятого класса всегда вела себя тихо и мирно. Несмотря на это, за все время учебы у неё не складывались отношения с одноклассниками, и она не смогла подружиться с ними.





Подвергаясь издевательствам со стороны школьников, девочка решила отомстить. Она вдохновилась к этому, нападением на гимназию №175 Ильназа Галявиева.Школьница начала изучать способы сборки снайперской винтовки, планировать штурм школы и другие подобные «необходимые» шаги. На своей странице в социальной сети девочка заявила о намерении открыть огонь по людям в мечети и школе, а также о совершении жестоких действий в отношении директора и классного руководителя.После получения информации об угрозах, правоохранительные органы быстро отреагировали на возможную опасность подготовки к инциденту. В настоящее время сотрудники проводят работу с девушкой и ее родителями.